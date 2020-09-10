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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В группе инспекторов на Донбассе будет ограниченное число боевиков – Офис президента Украины

Совместное патрулирование в районе поселка Шумы Донецкой области будет проходить при участии координатора от ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

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Стороны конфликта на Донбассе договорились о совместном патрулировании с участием координатора от ОБСЕ
Стороны конфликта на Донбассе договорились о совместном патрулировании с участием координатора от ОБСЕ
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В группе совместного патрулирования в районе поселка Шумы Донецкой области будет присутствовать ограниченное число боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ).

"Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон", – говорится в сообщении.

По информации ОПУ, ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.

"Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) – двухстороннего российско-украинского механизма, созданного во исполнение Минского протокола в сентябре 2014 года", – уточнили в ОПУ.

Россия от работы в рамках СЦКК отказалась, говорится в сообщении.

"Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного – еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Еще раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться в СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно", – подчеркнули в пресс-службе ОПУ.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) из-за угроз Пушилина. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы после объявления перемирия.

Договоренность о патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании ТКГ. 

22 июля ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Перемирие длилось больше 40 дней. 6 сентября российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области, ранения получил один военнослужащий. Также был открыт прицельный огонь недалеко от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, патрулирование, Шумы, СЦКК, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, Офис президента Украины
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