Инспекция у Шумов сегодня не состоится – СМИ

Из-за информации о нарушении условий перемирия со стороны боевиков "ДНР" украинская сторона предложила сначала проверить их позиции вместе с ОБСЕ, однако оккупанты отказались. Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе Шумов Донецкой области сегодня не состоится, сообщает "РБК-Украина".

Боевики обвиняли украинских военных в обустройстве позиций у Шумов Фото: donmining.info

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы в Донецкой области, запланированная на 14.00 сегодня, не состоится. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в Офисе президента.

"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что по данным украинской стороны боевики сами нарушают условия перемирия и обустраивают новые укрепления. Именно поэтому появилось предложение сначала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ.

По данным собеседника "РБК-Украина", оккупанты отказались от такой идеи.

По данным "Интерфакс-Украина", инспекция не переносится, а пока временно отменяется.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы, заявил командующий штабом операции Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) из-за угроз Пушилина. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы после объявления перемирия.

По договоренности, достигнутой 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" проинспектирует позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области.

В Офисе президента заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.