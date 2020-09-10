Инспекция у Шумов сегодня не состоится – СМИ

Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы в Донецкой области, запланированная на 14.00 сегодня, не состоится. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в Офисе президента.
"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что по данным украинской стороны боевики сами нарушают условия перемирия и обустраивают новые укрепления. Именно поэтому появилось предложение сначала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ.
По данным собеседника "РБК-Украина", оккупанты отказались от такой идеи.
По данным "Интерфакс-Украина", инспекция не переносится, а пока временно отменяется.
5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.
Украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы, заявил командующий штабом операции Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.
Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) из-за угроз Пушилина. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы после объявления перемирия.
По договоренности, достигнутой 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" проинспектирует позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области.
В Офисе президента заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.