Кравчук: Россия и боевики сорвали договоренности о проверке украинских позиций в Шумах

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования. По информации Кравчука, они хотят посещать новые точки и делать фото- и видеофиксацию.

Россия и террористы "ДНР" выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередного заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по совместной инспекции в районе села Шумы Донецкой области. Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на обращение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау и модератору рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ в Украине Яшару Халиту Чевику.

"Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции трехсторонней контактной группы 9 сентября 2020 года, в частности посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксацию, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", – говорится в тексте.

В документе указано, что из-за срыва договоренностей украинская сторона внесла предложение перенести встречу в районе поселка Шумы до обсуждения чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания ТКГ.

Новое заседание должно быть созвано в кратчайшие сроки, говорится в обращении Кравчука.

"Прошу безотлагательно проинформировать участников ТКГ о данной инициативе украинской стороны и сообщить нам о результатах", – подытожил Кравчук.

В комментарии УНН Кравчук уточнил, что вчера стороны договаривались только о проверке позиций украинских военных в Шумах.

"Мы договаривались только об одном – проверять наши позиции, "инженерные военные сооружения". Они считают, что там проводятся работы. Утром они коренным образом изменили свою позицию и предложили еще несколько объектов, которые нужно изучать, требуют подписания какого-то протокола, привлекают туда СМИ", – сказал Кравчук.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.