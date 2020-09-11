В Киеве зарегистрирован рекорд по числу новых случаев COVID-19

На сегодняшний день в Киеве COVID-19 заболели уже 16 523 человека, 5170 из них выздоровели, 261 житель столицы скончался.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Киеве выявили 404 новых случая COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Киев попал в "оранжевую" зону эпидемической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки – 404. Из них 33 ребенка. Умерли за сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина", – заявил Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 14 девочек от четырех до 17 лет, 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет. В их числе 13 медиков.

За сутки было госпитализировано 58 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Всего в стационарах города лечатся 968 пациентов, из них 23 ребенка. 176 человек находятся в тяжелом состоянии, 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (81), Деснянском (64) и Днепровском (53) районах.

На сегодняшний день в Киеве COVID-19 заболели уже 16 523 человека, 5170 из них выздоровели.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.