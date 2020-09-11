"Без бумажки, чтобы дурь каждого была видна". Верещук фразой Петра I вызвала Кличко на дебаты

Нынешний городской голова Виталий Кличко может показать на дебатах, был ли он эффективным управленцем. Об этом заявила кандидат на должность мэра столицы от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире ток-шоу "Народ проти" с Наташей Влащенко на канале "Украина 24".
"Пользуясь случаем, я приглашаю господина Кличко. Мы могли бы услышать друг друга, смогли один другому задавать вопросы. И все бы увидели, был ли он эффективным мэром или нет. Это сразу видно ", – сказал Верещук.
Приглашение Верещук дополнила известной фразой российского императора Петра I: "Без бумажки, чтобы дурь каждого была видна".
16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся 25 октября 2020 года.