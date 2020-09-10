Верещук заявила, что шокирована зарплатой учителей

В государственном бюджете на 2021 год должны быть увеличены расходы на образование, заявила народный депутат, потенциальный кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Бюджет должен закладывать 5% на медицину, 7% на образование. Только в таком случае он будет поддержан Верховной Радой Скриншот: 112.ua

Народный депутат от "Слуги народа", потенциальный кандидат на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила в эфире канала "112 Украина", что в госбюджете на следующий год необходимо увеличить расходы на образование.

"Я получила начисления заработной платы обычного учителя. Послушайте, мне, наверное, даже будет стыдно это сказать – 3600 грн. Я понимаю, что вопрос не только к правительству, но и к народным депутатам. Но если что-то нужно от парламента, просто скажите, какой закон нужно принять, – мы проголосуем. Не будет ни одного человека в зале, я убеждена, который не проголосует за законы, которые помогут выйти из этого состояния. Я не знаю, как такую зарплату можно объяснить учителям", – сказала политик.

Она сообщила, что на финансирование образования нужны 50 млрд грн: 39 млрд из госбюджета и еще 11 млрд – из местных.

"Бюджет должен закладывать 5% на медицину, 7% на образование. Только в таком случае он будет поддержан Верховной Радой", – отметила Верещук.

В июле 2019 года правительство приняло решение постепенно повышать самый низкий должностной оклад педагогам до уровня четырех прожиточных минимумов.

В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что из-за отсутствия средств в государственном и местных бюджетах на реализацию постановления о повышении зарплат педагогам его действие приостановили до 31 декабря.

Верховная Рада Украины 25 августа приняла в целом законопроект №3963, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, за проголосовали 295 народных депутатов. Решение вступило в силу с 1 сентября.