Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября

29 августа свои подписи под законом о повышении в Украине минимальной зарплаты поставили и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, и президент Владимир Зеленский.

Зеленский утвердил закон в день его передачи на подпись Фото: ЕРА

29 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3963, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн уже с 1 сентября. Об этом проинформировали в Офисе президента Украины.

Инициатором закона был именно глава государства. 6 августа он подал его проект в Верховную Раду.

Законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, был принят народными депутатами 25 августа на внеочередной сессии.

29 августа принятый Верховной Радой документ подписал ее спикер Дмитрий Разумков.

28 июля Государственная служба статистики проинформировала, что в Украине выросла официальная средняя зарплата: средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).