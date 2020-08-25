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В Украине повысили минимальную зарплату, встреча советников глав "Нормандской четверки" отменена. Главное за день

"ГОРДОН" представляет главные события вторника, 25 августа.

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С 1 сентября минимальная зарплата будет составлять 5 тыс. грн
С 1 сентября минимальная зарплата будет составлять 5 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

Пискуна уволили с должности советника генпрокурора Украины

Экс-генпрокурор Святослав Пискун больше не является внештатным советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Юрист Александр Леменов считает, что данное решение в большей мере продиктовано позицией Офиса президента Украины. Увольнение подтвердил в эфире "112 Украина" и сам Пискун, добавив, что написал заявление по собственному желанию.

Верховная Рада повысила минимальную зарплату

Украинский парламент 25 августа принял в целом законопроект №3963, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Решение вступит в силу с 1 сентября. Министр финансов Сергей Марченко, представляя документ, заявил, что до конца текущего года на повышение зарплат из государственного бюджета потратят 4 млрд грн.

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза за аннексию Крыма

Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к решению Евросоюза от 18 июня продлить еще на год санкции против РФ за аннексию Крыма.

Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" отменена

СМИ сообщили, что запланированная на 28 августа встреча советников глав государств "Нормандской четверки" отменена. По данным медиа, причиной отмены стали отсутствие согласования проектов итоговых документов и разногласия по ним со стороны Германии, Франции и Украины.

Отмену встречи подтвердили и в Офисе президента Украины, но там причиной назвали командировку советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Кабмин может продлить карантин еще на месяц

Кабинет Министров намерен продлить карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции, до 1 октября, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Проект решения, по данным СМИ, пока не подготовлен.

Теги: Крым, зарплата, санкции, Святослав Пискун, карантин, нормандский формат, Евросоюз
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