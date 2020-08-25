Пискун освобожден от должности советника генпрокурора Украины – юрист Леменов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова освободила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна от должности своего внештатного советника.

Экс-генпрокурор Святослав Пискун больше не является внештатным советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом 25 августа сообщил юрист Александр Леменов на своей странице в Facebook.

По его мнению, данное решение большой мерой продиктовано позицией Офиса президента Украины.

"Правильные решения генпрокурора надо поддерживать, потому что следующие освобождения также должны быть в таком русле. Мы же писали, кому надо еще пойти, помните?" – уточнил Леменов.