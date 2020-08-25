Пискун освобожден от должности советника генпрокурора Украины – юрист Леменов

Экс-генпрокурор Святослав Пискун больше не является внештатным советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Об этом 25 августа сообщил юрист Александр Леменов на своей странице в Facebook.
По его мнению, данное решение большой мерой продиктовано позицией Офиса президента Украины.
"Правильные решения генпрокурора надо поддерживать, потому что следующие освобождения также должны быть в таком русле. Мы же писали, кому надо еще пойти, помните?" – уточнил Леменов.
О том, что Венедиктова назначила Пискуна своим советником, 30 июля сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко. В пресс-службе Офиса генпрокурора подтвердили эту информацию.
Сама Венедиктова прокомментировала назначение Пискуна тем, что самое ценное в человеке – опыт и неважно, отрицательный он или положительный.
Пискун трижды занимал пост главы Генпрокуратуры: в 2002–2003, 2004–2005 и 2007 годах. Он несколько раз говорил, что может через суд восстановиться в должности.