Венедиктова о назначении Пискуна советником: Самое ценное, что есть у человека, – это опыт

Комментируя назначение бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна советником действующего генпрокурора, Ирина Венедиктова призвала не путать "людей систем" с политиками.

Венедиктова: Видимо, советников и заместителей надо брать сразу же из роддомов Фото: Irina Venediktova / Facebook

После появления информации о том, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова взяла себе в советники бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна, генпрокурор написала в Facebook пост, в котором назвала опыт самым ценным, "что есть у человека".

"Самое ценное, что есть у человека, – это опыт. Отрицательный и положительный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии остается социально активным и за ним идут коллективы, – он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами – видимо, их надо брать сразу же из роддомов", – написала Венедиктова.

Она сравнила должность генпрокурора с врачами, учителями и правоохранителями, которые работают при разных президентах.

"Это люди систем. И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками", – добавила действующий генпрокурор.

О том, что Венедиктова назначила Пискуна своим советником, сообщил накануне другой экс-генпрокурор Юрий Луценко.