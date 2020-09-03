Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly

Нардеп от межпартийной группы "Довіра" Лариса Билозир заявила, что носит поддельную сумку знаменитого бренда.

Украинская журналистка Анна Стешенко заявила в Facebook, что нардеп от межпартийной группы "Довіра" Лариса Билозир пришла в Верховную Раду с оригинальной сумкой Hermès Kelly.

"Самая дорогая сумка депутата в этом созыве. Лариса Билозир, изначально нардеп группы "За майбутнє", а с июня 2019-го – группы мажоритарщиков "Доверие". Эти две группы зачастую голосуют вместе со "Слугой народа", страхуя от нехватки голосов. Локация – 1 сентября, открытие новой сессии Верховной Рады. В руках Hermès Kelly, стоимость которой стартует от $10 тыс. Но чтобы приобрести такую сумку, как известно, необходимо ждать несколько лет. Однако, если очень хочется, можно заказать ношеную за €10, 572 тыс.", – написала она.

Стешенко отметила, что Билозир в декларацию за последние несколько лет это "состояние на руке" так и не внесла.

"Зарплата нардепа в среднем – 40 тыс. грн. И, да, не завидуйте, просто живите с этим!" – подчеркнула Стешенко.

Стоимость сумки 7 тыс. грн. Покупала в Виннице в магазине "Рум", позже скину квитанцию. Если автору сумка так понравилась, могу продать с дисконтом", – ответила Билозир.

Позже нардеп показала товарный чек.

Фото: Анна Стешенко / Facebook

Стешенко отметила, что такой чек можно выписать самостоятельно.

"Эта история с любой стороны некрасивая. Если оригинал, то повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн – еще не повод ходить в парламенте с узнаваемой сумкой дорогого бренда. Если реплика, то для госдеятеля такого уровня носить подделки известных брендов вообще недопустимо. Это как публично поддерживать пиратство и нарушение авторского права", – заявила Лилия Мельникова.

Лариса Билозир была избрана депутатом Верховной Рады девятого созыва по избирательному округу №15 (Винницкая область) как беспартийная самовыдвиженка. Она член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Муж Билозир, Андрей, сын композитора Игоря Билозира и народной артистки Украины Оксаны Билозир.