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03 июня, 2020
 
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"Я не могла ходить, не могла передвигаться". Экс-министр культуры Билозир заявила, что ее отравили в Кабмине

Украинская певица Оксана Билозир, экс-нардеп, бывший министр культуры заявила, что год пролежала в больнице, после того как ее отравили в Кабинете Министров.

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Билозир: Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить
Билозир: Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить
Скриншот: 5.ua

Украинская певица Оксана Билозир, экс-нардеп, бывший министр культуры в эфире программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" призналась, что в политику она пошла осознанно, но ждала от этой деятельности большего.

"Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом – например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы", – заявила она.

Билозир призналась, что в Кабинете Министров ее отравили. После этого она в течение 12 суток практически не спала, а потом почти год лечилась в больнице.

"Я год лежала в Феофании. Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали. Это было самое важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть меня убить", – призналась она.

Оксана Билозир была удостоена звания народной артистки Украины в 1994 году. На должности министра культуры Украины она пребывала с февраля по сентябрь 2005 года. Народный депутат Украины с 2002 года. В 2016 году была избрана депутатом Верховной Рады восьмого созыва в составе списка "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Теги: больница, отравление, Оксана Билозир, Феофания, политика, певица, Кабмин
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