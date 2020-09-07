Кабмин Украины урегулировал доплаты медикам с сентября

Украинские медики уже с конца сентября начнут получать повышенные зарплаты, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5,9 млрд гривен.

"Нужно было принять решение о порядке реализации этих средств, каким именно образом врачи получат доплату. И сегодня на заседании правительства было принято это решение. Сразу после публикации наши больницы смогут срочно заключить соглашения и уже к концу сентября начать получать эти средства, чтобы за сентябрь наши врачи и медицинские работники смогли получить ту доплату, о которой мы говорили", – сказал Степанов.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.