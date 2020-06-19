Шмыгаль объявил о повышении зарплат медикам на 25–75%

Всем врачам, независимо от должности, с 1 сентября повысят зарплату на 75%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на внеочередном заседании Кабинета Министров 19 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Всем врачам, независимо от должности, предлагаем повысить оклад на 75%, среднему медперсоналу – на 50% (около 2,4 тыс. грн), младшим медсестрам – на 25% (1,2 тыс. грн). Такое повышение зарплат – только начало. Мы планируем провести его с 1 сентября 2020 года. Также мы будем повышать минимальную зарплату, и, соответственно, будут расти выплаты врачам", – сказал премьер.

Кабмин утвердил это решение.

О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, "пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году".

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра здравоохранения в марте Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

В начале мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

В рамках второго этапа реформы в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Таким образом, медицинская субвенция – распределение бюджетных денег по областям – осталась в прошлом.