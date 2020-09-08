Минобразования Украины пока не планирует повышать зарплаты педагогам

В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что из-за отсутствия средств в государственном и местных бюджетах на реализацию постановления о повышении зарплат педагогам его действие приостановили до 31 декабря.

Постановление о повышении зарплат педагогам было принято в 2019 году Фото: depositphotos.com

Постановление о постепенном повышении самого низкого должностного оклада педагогам пока не будет действовать. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве объяснили, что из-за отсутствия средств в государственном и местных бюджетах на реализацию постановления его приостановили до 31 декабря.

По предварительным расчетам специалистов МОН, введение в действие постановления в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет – около 39 млрд грн, местные бюджеты – около 11 млрд грн).

В июле 2019 года правительство приняло решение постепенно повышать самый низкий должностной оклад педагогам до уровня четырех прожиточных минимумов.

На тот момент минимальный должностной оклад составлял 1,73 прожиточного минимума. Согласно постановлению, в 2020 году он должен был составлять 2,5 прожиточных минимумов, в 2021-м – три прожиточных минимума, в 2022-и – 3,5, а с января 2023 – четыре. При этом размер выплат для каждой следующей категории работников сферы образования должен был расти на 10% по сравнению с предыдущей.