Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Правительство направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что выделенные средства пойдут на надбавки и премии учителям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На зарплаты учителям дополнительно выделили 2,2 млрд грн
На зарплаты учителям дополнительно выделили 2,2 млрд грн
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины направил дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям. Такое решение было принято на заседании 12 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

"Сейчас мы впервые за четыре года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не предыдущего, а в этого учебного года. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии", – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Как отметили в Кабмине, благодаря этим средствам бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, районные бюджеты – на 588,4 млн грн, а бюджеты объединенных территориальных общин – на 712,3 млн грн.

Новосад подчеркнула, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до сих выплачивала все надбавки и премии, например учителям Киева.

"Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников", – добавила министр.

По данным Госстата (.exl) в декабре 2019 года средняя зарплата работников сферы образования составляла 9695 грн.

В ноябре 2019 года Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем необходимо для того количества школьников, которое сейчас есть.

10 февраля замглавы КГГА Валентин Модриивский заявил, что в этом году заработная плата работников сферы образования в Киеве увеличится на 9%. Также сообщалось, что за сложность работникам образовательной сферы предполагается надбавка в размере 50% оклада. Это коснется воспитателей, учителей, мастеров и других работников этой сферы.

Теги: образование, зарплата, Анна Новосад, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских
"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских
"Это было горько-сладко". Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня "Джокера"
"Это было горько-сладко". Филлиппс обнародовал кадры последнего съемочного дня "Джокера"
Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram "не рожать рабов государству"
Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram "не рожать рабов государству"
Maruv выставила для кадра пятую точку
Maruv выставила для кадра пятую точку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS