Правительство направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что выделенные средства пойдут на надбавки и премии учителям.

Кабинет Министров Украины направил дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям. Такое решение было принято на заседании 12 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

"Сейчас мы впервые за четыре года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не предыдущего, а в этого учебного года. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии", – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Как отметили в Кабмине, благодаря этим средствам бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, районные бюджеты – на 588,4 млн грн, а бюджеты объединенных территориальных общин – на 712,3 млн грн.

Новосад подчеркнула, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до сих выплачивала все надбавки и премии, например учителям Киева.

"Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников", – добавила министр.

По данным Госстата (.exl) в декабре 2019 года средняя зарплата работников сферы образования составляла 9695 грн.

В ноябре 2019 года Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем необходимо для того количества школьников, которое сейчас есть.

10 февраля замглавы КГГА Валентин Модриивский заявил, что в этом году заработная плата работников сферы образования в Киеве увеличится на 9%. Также сообщалось, что за сложность работникам образовательной сферы предполагается надбавка в размере 50% оклада. Это коснется воспитателей, учителей, мастеров и других работников этой сферы.