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Богдан: План ОПУ: Верещук заходит во второй тур, проигрывает и ее назначают главой КГГА, а Кличко останется без возможности управлять

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что сейчас президент не сможет сменить главу Киевской горгосадминистрации. Богдан считает, что на эту должность хотят назначить кандидата в мэры Киева Ирину Верещук, если она проиграет выборы нынешнему главе столицы Виталию Кличко.

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По мнению Богдана, Верещук проиграет во втором туре
По мнению Богдана, Верещук проиграет во втором туре
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан утверждает, что согласно "плану ОПУ", нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук хотят назначить главой Киевской горгосадминистрации. Об этом он заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Насколько я знаю, сейчас план Офиса президента: Ирина Верещук заходит во второй тур. Понятно, проигрывает. Социологию не обманешь и уже ничего не исправишь. Ну только если какие-то инопланетяне прилетят. А так – шансов ноль. Но если она заходит во второй тур, то они хотят назначить Ирину Верещук главой КГГА, оставив Кличко фактически спикером Киевсовета без возможности управлять непосредственно... Это как спикер и премьер-министр. Один делает – куда тратит, а второй – как тратит", – сказал он.

В то же время, по словам Богдана, сейчас законодательно это сделать невозможно, поскольку главы администраций слагают полномочия перед новоизбранным президентом.

"Но они не понимают разницы между 2019-м и 2020-м. Сейчас ты не можешь уже этого сделать. В Конституции написано: "Перед новообраним президентом". В указе президента есть ссылка на статью о новоизбранном президенте. Ну раз ты уже сделал политическую ошибку, раз ты уже принял на себя политическую ответственность, то в 2020-м ты этого сделать не можешь. Там нет привязки к местным выборам. Не перепризначається після місцевих виборів, а після президентських. Все. Поэтому это действие антиконституционное и породит хаос. А порождение хаоса в это тяжелое время в столице, где все Майданы, – это очень-очень неправильно", – сказал он.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.

Вскоре после выборов президента и Верховной Рады, которые состоялись в 2019 году, представители пропрезидентской партии "Слуга народа" и Офиса президента заявляли о намерении провести досрочные местные выборы, в частности в Киеве. Кроме того, озвучивалось предложение разделить полномочия городского головы Киева и главы Киевской горгосадминистрации, что повлекло бы за собой отставку Кличко с должности председателя КГГА. Впоследствии команда президента отказалась от идеи проведения досрочных выборов; законопроект, предусматривающий разделение полномочий мэра и главы столичной администрации, пока не рассмотрен.

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года.  16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева. Кличко заявлял, что будет баллотироваться от своей партии УДАР.

Согласно опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова в августе, в рейтинге кандидатов на пост мэра Киева лидирует Кличко, за него готовы проголосовать 41,2% тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом. Верещук – на четвертом месте (6,2%).

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, Ирина Верещук, местные выборы, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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