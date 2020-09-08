60% опрошенных киевлян довольны деятельностью Кличко – опрос

Две трети киевлян на "отлично" или "хорошо" оценили работу мэра Киева Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

60% опрошенных киевлян довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела в Киеве с 31 августа по 1 сентября.

Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику, отмечают социологи.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась, 13% увидели ухудшение.

Две трети киевлян на "отлично" или "хорошо" оценили работу Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации – среди самых старших опрошенных", – заключает "Рейтинг".

фотогалерея ( 1 из 2) Инфографика: ratinggroup.ua Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.