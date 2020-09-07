В этом году в Киеве заменят более 100 км аварийных труб – Кличко

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит масштабную реконструкцию в столице, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: Ответственность за надлежащую подготовку будет нести каждый – от главы района до руководителя ЖЭК Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве проходит реконструкция тепловых сетей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, пишет официальный портал Киева.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на запланированных участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний, – рассказал Кличко. – Напомню, испытания этого года начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения".

Он добавил, что "Киевтеплоэнерго" уже подготовило к зиме и отремонтировало все столичные станции теплоснабжения и котельные.

"К зиме готовятся все предприятия и службы, и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку будет нести каждый – от главы района до руководителя ЖЭК", – подчеркнул городской голова.