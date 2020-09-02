Кличко запустил комплекс, который будет прокладывать тоннель метро на Виноградарь

Представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города и делают все, чтобы в декабре 2021 года две новые станции метро на Виноградарь были открыты, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Кличко: Мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко 2 сентября запустил в работу проходческий комплекс длиной 96 метров, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец", сообщает официальный портал Киева.

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Большой проходческий комплекс, который в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", – сказал Кличко.

По его информации, за месяц комплекс будет проходить под землей около 200 метров и примерно через полгода проложит тоннель длиной в 1300 метров в направлении станции "Сырец". Одновременно начато изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", они станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие ото всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. О сроках построения станций – представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 года две новые станции метро на Виноградарь мы открыли", – подчеркнул мэр города.

Он добавил, что новые станции будут пропускать более 90 тысяч пассажиров в сутки, длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.