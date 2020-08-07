Кличко показал строительную площадку станции метро "Мостицкая". Видео

Городские власти делают все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро в столице, заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

Кличко: Ориентировочно через две недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец" Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

Метростроевцы планируют начать разработку туннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая" через две недели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет "Вечірній Київ".

"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Вчера я был на строительной площадке – на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами – представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке, – цитирует портал Кличко. – Ориентировочно через две недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец".

Он отметил, что из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, но "Киевметрострой" обещает, что это не приведет к значительным задержкам. За месяц строители планируют проходить около 200 метров под землей, таким образом около полугода понадобится на один из туннелей.

"Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", – отметил Кличко.

В ролике на YouTube мэр столицы показал, как ведутся работы.

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Видео: Віталій Кличко / Facebook

11 июля 2018 года Киевская горгосадминистрация утвердила проект строительства метро на Виноградарь.

20 ноября Кличко сообщил, что столичная власть начинает строительство метро. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд грн.

Планируется, что ежедневно новые станции будут перевозить около 90 тыс. пассажиров.