В Киеве готовятся открыть обновленную магистраль, которая не ремонтировалась 30 лет

На проспекте Любомира Гузара продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек, также будет установлено новое LED-освещение.

Асфальтировать дорогу можно только ночью, так как днем там оживленное движение Фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

До конца этой недели в Киеве завершат капитальный ремонт дороги на проспекте Любомира Гузара, сообщает официальный портал столицы. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео о том, как работали дорожники прошлой ночью.

"Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта проспекта Любомира Гузара. Прошлой ночью там начали "чистовое" асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта", – сказал он.

Асфальтировать дорогу можно только ночью, так как днем там оживленное движение, отметил градоначальник.

"На проспекте Любомира Гузара, как и на большинстве дорог, которые сегодня ремонтируют в городе, используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это – прочное покрытие, которое выдерживает большие нагрузки", – отмечается в сообщении на сайте.

По словам специалистов, новая дорога прослужит минимум 10 лет.

"Параллельно на проспекте продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек. Также установим новое LED-освещение. Хочу отметить, что последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад", – сказал Кличко.