Кличко показал умные технологии управления Киевом

На экране в режиме реального времени можно контролировать различные сферы жизни города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения, рассказал киевский мэр Виталий Кличко.

Киевский городской голова Виталий Кличко показал в Facebook работу интерактивной системы, которая помогает ему контролировать процессы в городе, не выходя из кабинета. Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

"Система Smart Сity, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем, – сказал он. – Центр управления полетом – можно так назвать. Контроль различных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений по линии "15-51". Из этого кабинета, из офиса, я могу проконтролировать немало процессов, происходящих в городе".

Он добавил, что весь общественный транспорт в столице, а также специальная техника оборудованы GPS-трекерами, поэтому где они находятся и какую задачу выполняют, можно отслеживать онлайн. В системе – почти 10 тысяч камер видеонаблюдения, их установили в рамках проекта "Безопасная столица" и уже благодаря этому раскрыли ряд преступлений.