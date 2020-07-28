Кличко пришел в Киевсовет на костылях и пообещал "накостылять"

28 июля мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях. Видеозапись начала заседания он разместил в своем Facebook.
По его словам, напомнила о себе старая спортивная травма – он надорвал ахиллово сухожилие.
"Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города", – сказал Кличко.
Он отметил, что пока не сможет быстро ходить, но это не повод радоваться "безответственным чиновникам".
"Появилась новая опция для нерадивых: можно в прямом смысле "накостылять", – сказал Кличко.
Кличко рассказывал, что в ночь на 26 июля поймал двух молодых людей, которые рисовали граффити на стенах домов.