Кличко пришел в Киевсовет на костылях и пообещал "накостылять"

По словам мэра Киева Виталия Кличко, после субботнего преследования граффитчиков дала о себе знать старая травма.

28 июля мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях. Видеозапись начала заседания он разместил в своем Facebook.

По его словам, напомнила о себе старая спортивная травма – он надорвал ахиллово сухожилие.

"Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города", – сказал Кличко.

Он отметил, что пока не сможет быстро ходить, но это не повод радоваться "безответственным чиновникам".

"Появилась новая опция для нерадивых: можно в прямом смысле "накостылять", – сказал Кличко.

Кличко рассказывал, что в ночь на 26 июля поймал двух молодых людей, которые рисовали граффити на стенах домов.