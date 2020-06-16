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16 июня, 2020
 
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"Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на собственную оговорку, сделанную во время брифинга 15 июня, сфотографировавшись в футболке с изображением слова, произношение которого вызвало у него трудности.

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Кличко: Сенсации бывают разные
Кличко: Сенсации бывают разные
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко 16 июня записал ироничный ролик, позируя на камеру в футболке с принтом "Сенсация" – словом, производное от которого не смог произнести во время брифинга 15 июня. Шуточное видео обнародовано на странице мэра в Facebook.

"Сенсации бывают маленькие, средние и большие", – заявил на видео Кличко, показав размер сенсаций с помощью жестов.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/275601513681625/

Снимки в футболке с шуточным принтом Кличко разместил на своей странице в Instagram.

"Сенсации бывают разные – от маленьких и неинтересных до сенсационных" – подписал он публикацию.

"А где надпись "писька"? – интересуются подписчики Кличко, подразумевая инцидент с произношением слова "після" как "писька" на том же брифинге.

"Теперь ждем надпись "Писька", – комментируют пользователи Instagram фото Кличко.

"Это оправдание за "Писька", – интересуются фолловеры.

15 июня мэр Киева Виталий Кличко, выступая на брифинге с докладом о распространении коронавируса в столице, оговорился и вместо слова "після" сказал "писька", а также с трудом произнес слово "сенсаційних".

ВИДЕО
Видео: 24 Канал / YouTube


Теги: Киев, Виталий Кличко
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