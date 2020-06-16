"Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить

Мэр Киева Виталий Кличко 16 июня записал ироничный ролик, позируя на камеру в футболке с принтом "Сенсация" – словом, производное от которого не смог произнести во время брифинга 15 июня. Шуточное видео обнародовано на странице мэра в Facebook.
"Сенсации бывают маленькие, средние и большие", – заявил на видео Кличко, показав размер сенсаций с помощью жестов.
Снимки в футболке с шуточным принтом Кличко разместил на своей странице в Instagram.
"Сенсации бывают разные – от маленьких и неинтересных до сенсационных" – подписал он публикацию.
"А где надпись "писька"? – интересуются подписчики Кличко, подразумевая инцидент с произношением слова "після" как "писька" на том же брифинге.
"Теперь ждем надпись "Писька", – комментируют пользователи Instagram фото Кличко.
"Это оправдание за "Писька", – интересуются фолловеры.
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Сенсації бувають різні - від маленьких і нецікавих до сенсаційних!Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)
15 июня мэр Киева Виталий Кличко, выступая на брифинге с докладом о распространении коронавируса в столице, оговорился и вместо слова "після" сказал "писька", а также с трудом произнес слово "сенсаційних".