Кличко рассказал, возле каких станций метро в Киеве оборудуют парковки

Одна из перехватывающих парковок уже работает возле метро "Выдубичи", ежедневно на ней оставляют 120–140 автомобилей, отметил киевский городской голова Виталий Кличко.

Кличко: Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице Фото: Кличко – мер / Facebook

Перехватывающие парковки обустроят возле шести станций столичного метро, и первая из них, на 193 места возле метро "Выдубичи", работает уже месяц. Об этом в своем Telegram написал киевский городской голова Виталий Кличко.

"Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию. Обустроили два пешеходных перехода, сделали дорожную разметку. Проложили также оптоволокно и установят в ближайшее время 10 камер видеонаблюдения. Сегодня городские власти тестируют, пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно. В среднем ежедневно на паркинге "Выдубичи" оставляют 120–140 автомобилей", – отметил Кличко.

Перехватывающие также будут оборудованы на въездах в столицу по пяти направлениям, возле станций метро:

"Академгородок"

"Святошин"

"Красный Хутор"

"Ипподром"

"Сырецкая".

На них смогут разместиться около 2 тыс. автомобилей, отметил мэр Киева.

"Оборудуя перехватывающие паркинги, город предоставляет водителям альтернативу – оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом. Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", – убежден Кличко.