В апреле киевлян оштрафовали на более чем 2 млн грн за неправильную парковку – Кличко

В Киеве инспекторы по парковке в апреле вынесли более 4 тыс. постановлений о нарушении правил парковки, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко напомнил, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку Фото: depositphotos.com

В апреле в Киеве инспекторы по парковке оштрафовали нарушителей правил парковки на сумму более 2 млн грн. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции 1 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Инспекция по парковке продолжает фиксировать многочисленные нарушения правил остановки и стоянки авто, влияющие на безопасность дорожного движения и трафик. Например, в апреле инспекторы по парковке департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тыс. постановлений о нарушении правил парковки. На сумму более 2 млн грн", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку.

В мае в Киевской городской госадминистрации сообщали, что за два месяца в столице были эвакуированы 8539 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению. Кроме того, инспекторы по парковке за это время вынесли 9168 постановлений на общую сумму штрафов 4,6 млн грн.