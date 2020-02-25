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КИЕВ

В Киеве неправильно припаркованный автомобиль эвакуировали вместе с детьми в салоне

Водителю, который припарковал авто в неположенном месте и оставил в нем своих детей одних, выписали постановление.

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После приезда патрульных автомобиль выгрузили с эвакуатора
После приезда патрульных автомобиль выгрузили с эвакуатора
Фото: Інспекція з паркування / Facebook

В Киеве инспекторы по парковке эвакуировали полностью тонированный автомобиль, после чего выяснилось, что в салоне авто находится двое детей. Об этом сообщила в Facebook инспекция по парковке.

Отмечается, что детей в авто оставили родители.

"Вызвали управление патрульной полиции, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили. Так как водитель был на месте, пришлось выгрузить и сам автомобиль. Выписали постановление. Вывод простой: оставлять маленьких детей самих в автомобиле в разы хуже неправильной парковки", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=696585744421431&id=436074770472531

Теги: Киев, автомобили, полиция, парковка, патрульная полиция, автомобиль
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