Патрульная полиция об отметке в электронном кабинете: Управляя чужой машиной, нужно водительское удостоверение и регистрация на авто

После того как у украинских водителей появилась возможность через электронный кабинет разрешить другим людям управлять их автомобилями, полиция продолжит проверять наличие водительского удостоверения и регистрации на авто. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутова.

"После того как у водителей появилась возможность передать право на управление автомобилем другому человеку в электронном кабинете, во время проверки патрульному достаточно будет предъявить соответствующую отметку, регистрационные документы на транспортное средство и водительское удостоверение. Имеет ли водитель право управлять этим транспортным средством – это уже другой вопрос. Если человек имеет, условно говоря, категорию В, у него есть при себе регистрационные документы на легковой автомобиль и при этом машина не числится в угоне, он может находиться за рулем", – подчеркнула Кутова.

Онлайн-сервис, позволяющий водителю разрешить другим людям управлять его автомобилем, доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги", отметили в Минцифры.

Во время своей предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею "перенести государство в смартфон".

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил в сентябре 2019 года, что в ближайшее время в Украине переведут в онлайн 50 самых популярных услуг.

В Минцифры заявляли, что планируют за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг.