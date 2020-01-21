Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Водитель в электронном кабинете может позволить управлять своей машиной другому человеку – Минцифры Украины

Возможность через интернет предоставлять право другим людям управлять своим автомобилем связана с фиксацией нарушений, отметили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Услуга стала первой, которую создали сразу в онлайн-формате
Услуга стала первой, которую создали сразу в онлайн-формате
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

У украинских водителей появилась возможность через электронный кабинет разрешить другим людям управлять их автомобилями. Об этом 20 января проинформировали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". ...Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате. ...Ранее запуску всех услуг в электронном формате предшествовало предоставление сервисов при непосредственном обращении клиента в соответствующую организацию. Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит", – сказано в сообщении.

В Минцифры объяснили, что "возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки".

"Нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и так далее)", – подчеркнули в ведомстве.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги", отметили в Минцифры.

Во время своей предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею "перенести государство в смартфон".

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил в сентябре 2019 года, что в ближайшее время в Украине переведут в онлайн 50 самых популярных услуг.

В Минцифры заявляли, что планируют за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг.

Теги: интернет, автомобили, парковка, видеофиксация, автомобиль, электронный кабинет, электронные услуги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Maruv показала фигуру в купальнике
Maruv показала фигуру в купальнике
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS