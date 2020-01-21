Водитель в электронном кабинете может позволить управлять своей машиной другому человеку – Минцифры Украины

Возможность через интернет предоставлять право другим людям управлять своим автомобилем связана с фиксацией нарушений, отметили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

У украинских водителей появилась возможность через электронный кабинет разрешить другим людям управлять их автомобилями. Об этом 20 января проинформировали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". ...Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате. ...Ранее запуску всех услуг в электронном формате предшествовало предоставление сервисов при непосредственном обращении клиента в соответствующую организацию. Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит", – сказано в сообщении.

В Минцифры объяснили, что "возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки".

"Нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и так далее)", – подчеркнули в ведомстве.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги", отметили в Минцифры.

Во время своей предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею "перенести государство в смартфон".

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил в сентябре 2019 года, что в ближайшее время в Украине переведут в онлайн 50 самых популярных услуг.

В Минцифры заявляли, что планируют за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг.