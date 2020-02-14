Патрульные начали проверять, как водители уступают дорогу скорой помощи и спасателям

Патрульная полиция решила напомнить водителям о важности давать дорогу скорой помощи и машинам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщили в Министерстве внутренних дел.

За несколько часов патрульные выписали 64 админматериала на водителей, которые не предоставляли дорогу спецтранспорту Фото: mvs.gov.ua

В Украине в течение двух недель будут продолжаться совместные профилактические отработки патрульной полиции, скорой помощи и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом 13 февраля рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщается на сайте МВД.

"Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности давать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь существуют отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", – сказал он.

Билошицкий добавил, что за несколько часов патрульные выписали 64 админматериала на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорту.

За этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность – штраф в сумме 510 грн (ч. 3, ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях).