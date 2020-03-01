В Киеве эвакуатор забрал машину министра Коляды

29 февраля автомобиль украинского министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды отправили на штрафплощадку за неправильную парковку. Об этом чиновница рассказала в Facebook.
"Было мероприятие в Михайловском. Бежала, опаздывала – бросила машину на улице Михайловской. Возвращаюсь через два часа, а машины нет. Ее забрал эвакуатор", – написала она.
Министр рассказала, что авто забрала на штрафплощадку столичная муниципальная охрана. Коляда сможет забрать машину после оплаты штрафа.
Ответственность за неправильную парковку предусмотрена ст. 152¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях.