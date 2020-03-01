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В Киеве эвакуатор забрал машину министра Коляды

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда сообщила, что опаздывала на мероприятие, поэтому бросила машину в неположенном месте на улице Михайловской в Киеве.

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Коляда неправильно припарковала машину, ее забрал эвакуатор
Коляда неправильно припарковала машину, ее забрал эвакуатор
Фото: Оксана Коляда / Facebook

29 февраля автомобиль украинского министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды отправили на штрафплощадку за неправильную парковку. Об этом чиновница рассказала в Facebook.

"Было мероприятие в Михайловском. Бежала, опаздывала – бросила машину на улице Михайловской. Возвращаюсь через два часа, а машины нет. Ее забрал эвакуатор", – написала она.

Министр рассказала, что авто забрала на штрафплощадку столичная муниципальная охрана. Коляда сможет забрать машину после оплаты штрафа.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2807314286162307&id=100006512884305

Ответственность за неправильную парковку предусмотрена ст. 152¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: Киев, парковка, Оксана Коляда
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