В Киеве эвакуатор забрал машину министра Коляды

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда сообщила, что опаздывала на мероприятие, поэтому бросила машину в неположенном месте на улице Михайловской в Киеве.

29 февраля автомобиль украинского министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды отправили на штрафплощадку за неправильную парковку. Об этом чиновница рассказала в Facebook.

"Было мероприятие в Михайловском. Бежала, опаздывала – бросила машину на улице Михайловской. Возвращаюсь через два часа, а машины нет. Ее забрал эвакуатор", – написала она.

Министр рассказала, что авто забрала на штрафплощадку столичная муниципальная охрана. Коляда сможет забрать машину после оплаты штрафа.

Ответственность за неправильную парковку предусмотрена ст. 152¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях.