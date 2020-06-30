В Киеве "оборудовали" 65 парковочных мест "для любителей штрафов"

"Именно таким необычным и несколько ироничным образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно в соответствии с правилами дорожного движения. А иначе – любите платить штрафы", – отметил чиновник.
По его словам, такая разметка нанесена в местах, "где водители наиболее часто паркуются неправильно".
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