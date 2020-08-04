Мининфраструктуры запустило карту безопасности на дорогах

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали о новом сервисе для украинцев – интерактивной карте безопасности на дорогах. По ней каждый сможет следить за улучшением безопасности дорожного движения в регионе.

На сервисе открытых данных транспортной отрасли создали новый раздел с информацией по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины 3 августа со ссылкой на главу министерства Владислава Криклия.

В новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале появилась интерактивная карта Украины. На ней обозначены объекты, повышающие безопасность дорожного движения. На карте есть данные об исполнителях и статус этих объектов.

Криклий отметил, что на сервисе открытых данных запустили раздел транспортной отрасли, чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе.

По его словам, речь идет о строительстве безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установлении автономного освещения для улучшения видимости вечером и обустройстве светофоров.

Министр добавил, что в этом году в Украине восстанавливается рекордное количество километров автодорог.

"5% всего дорожного фонда (в этом году это 3,2 млрд грн) предусмотрены на финансирование Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. И мы ее выполняем", – рассказал Криклий.

Кабинет Министров Украины 1 июля одобрил выделение Государственному агентству автомобильных дорог Украины дополнительных 35 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Верховная Рада Украины 18 июня внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год по целевому использованию средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Депутаты разрешили выделять средства фонда на ремонт дорог общего пользования государственного значения.