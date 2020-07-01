Кабмин Украины утвердил выделение 35 млрд грн на ремонт и строительство автодорог

Из Фонда по борьбе с COVID-19 на реконструкцию и ремонт дорог в Украине пойдет 33 млрд грн, а на эксплуатацию, мелкий текущий ремонт и содержание – 2 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Выделенные средства пойдут на ремонт 1459 км дорог в Украине Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины одобрил выделение Государственному агентству автомобильных дорог Украины дополнительных 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Соответствующее решение было принято за заседании правительства 1 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Проект акта предлагается утвердить перечень объектов строительства и реконструкции капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования, выделив из Фонда борьбы с COVID-19 Государственному агентству автомобильных дорог 35 млрд грн", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, на реконструкцию и ремонт дорог пойдет 33 млрд грн, а на эксплуатацию, мелкий текущий ремонт и содержание – 2 млрд грн.

"В целом это дополнительно 1459 км дорог общего пользования в текущем году", – уточнил министр.

18 июня Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые касаются целевого использования средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. В частности было разрешено выделять средства фонда на ремонт дорог общего пользования государственного значения.

Создание фонда предусмотрено законом о государственном бюджете на 2020 год, объем фонда – 64,7 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

По данным Министерства финансов на 15 июня, из созданного фонда уже потратили 36,1 млрд грн.