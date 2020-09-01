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В киевском метро 4G запустили еще на семи станциях

В конце августа в Киеве на станциях метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Дворец спорта", "Кловская", "Печерская" появилась 4G-связь.

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4G-связь заработала в Украине в 2018 году
4G-связь заработала в Украине в 2018 году
Фото: pixabay.com

4G-связь работает на 22 из 46 станций киевского метрополитена, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины 31 августа.

Мобильные операторы в конце августа запустили 4G-связь еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Среди них: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина", "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская".

"Расширение 4G-сети в метро происходит поэтапно, запустить скоростной интернет на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года", – отметили в министерстве.

Для работы 4G в метро операторы связи "Киевстар", Vodafone и lifecell используют оборудование компании Huawei и собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

4G-связь заработала в Украине в 2018 годуУкраинские мобильные операторы "Vodafone Украина", lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть связь 4G.

Первой станцией, на которой была запущена 4G-связь, стал "Академгородок". В июле этого года 4G появился на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Теги: Киев, интернет, Украина, метро, 4G-связь
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