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КИЕВ

Правоохранители проводят обыски в "Киевметрострое"

Обыски в "Киевметрострое" связаны с возможными мошенническими действиями во время строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь, рассказали в Офисе генпрокурора.

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В январе Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО "Киевметрострой" в рамках расследования возможных хищений во время строительства
В январе Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО "Киевметрострой" в рамках расследования возможных хищений во время строительства
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

В Киеве правоохранители проводят обыски в структурных подразделениях ПАО "Киевметрострой". Об этом 11 февраля проинформировали в Офисе генпрокурора Украины.

Обыски также проводятся в отделениях АБ "Укргазбанк" и ряде частных структур.

"По версии правоохранителей, они, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро. Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева", – рассказали в пресс-службе.

11 июля 2018 года Киевская горгосадминистрация утвердила проект строительства метро на Виноградарь. Сначала из местного бюджета планировали выделить 6,3 млрд грн.

20 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд грн. Планируется, что ежедневно новые станции будут иметь пассажиропоток около 90 тыс. пассажиров.

16 января 2020 года Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО "Киевметрострой" и его отдельных подразделений в рамках расследования возможных хищений во время строительства.

Глава наблюдательного совета "Киевметростроя" Олег Токарев 16 января заявил, что строительство метро на Виноградарь откладывается на год. Главный инженер строительства Евгений Шатайкин сказал, что отставание от графика составляет не менее семи – восьми месяцев.

24 января Кличко заверил, что строительство метро на Виноградарь продолжается в обычном режиме.

Теги: Украина, метро, обыск, строительство, правоохранители, расследование, Укргазбанк, хищения, Офис генпрокурора
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