Украина готова к отопительному сезону на 50% – Шмыгаль

На подготовку к отопительному сезону в Украине уже потратили 6 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теплых кредитов на утепление домов в Украине выдали более чем на 600 млн грн Фото: depositphotos.com

По состоянию на 15 июля готовность жилищного фонда Украины к зиме оценивается на уровне 50%. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании 22 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это касается и жилых домов, школ, учреждений здравоохранения. По информации, которую предоставляют нам регионы, комплексно уже отремонтировано и подготовлено более 80 тыс. домов", – сообщил премьер.

По его словам, в Украине продолжается ремонт котельных, заменяются сотни километров изношенных тепловых сетей и готовятся тепловые пункты обогрева.

"По всем этим параметрам расходы составили более 6 млрд грн. Теплых кредитов на утепление домов выдано более чем на 600 млн грн, запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины – 21 млрд м³. Запасы угля за последние годы также рекордные – тепловые станции обеспечены углем в достаточных объемах", – подчеркнул он.

13 июля в "Нафтогаз України" заявили, что 109 украинских предприятий накопили долги за газ, что ставит под угрозу начало нового отопительного сезона.