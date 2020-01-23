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"Укртрансгаз" обратился в ГБР и НАБУ из-за риска срыва отопительного сезона

Из-за мошенничества предприятия "Укрэнергосбыт", которое связывают с экс-владельцем банка "Финансы и кредит" Константином Жеваго, в Украине может сорваться отопительный сезон, считают в "Укртрансгазе".

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"Укртрансгаз" заявил о риске срыва отопительного сезона в Украине из-за махинаций "Укрэнергосбыта"
"Укртрансгаз" заявил о риске срыва отопительного сезона в Украине из-за махинаций "Укрэнергосбыта"
Фото: pixabay.com

Госпредприятие "Укртрансгаз" обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за угрозы срыва отопительного сезона. Об этом 21 января сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Компания заявляет об аресте всего своего имущества и счетов во исполнение решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергосбыт".

Как поясняют в "Укртрансгазе", этим решением суд обязал их поставить частной компании "Укрэнергосбыт" 305 млн м³ газа, при этом стоимость природного газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы. Ранее "Укрэнергосбыт" не пытался взыскать этот газ, но в 2018 году компания продала "Финансовой компании "Фин-Инвест" право требования с "Укртрансгаза" обязательства по поставке природного газа.

В январе 2020 года компания "Фин-Инвест" поменяла через суд порядок исполнения решения, и теперь требует не газ, а 2,3 млрд грн.

В "Укртрансгазе" считают данное решение неправомерным, а действия ЗАО "Укрэнергосбыт" и ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" по взысканию денег — мошенническими. 

Также в “Укртрансгазе” считают, что “блокирование денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона“.

“После завершения анбандлинга с 1 января 2020 года компания выполняет функцию оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с ООО “Оператор ГТС Украины” по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям“, – сказано в заявлении.

"Укрэнергосбыт" фигурирует в деле о растрате рефинансирования НБУ, выданных банку "Финансы и Кредит" Константина Жеваго — якобы эти деньги были выведены, в частности, и на счета "Укрэнергосбыта", добавляют в "Укртрансгазе".

Экс-нардеп Жеваго находится в розыске в Украине и включен в базу Министерства внутренних дел как лицо, скрывающееся от досудебного расследования. 

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

Теги: газ, отопительный сезон, Укртрансгаз, мошенничество, Константин Жеваго, Укрэнергосбыт
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