В Украине снизятся тарифы на тепло и горячую воду для населения – Минтерритории

Кабинет Министров Украины изменил порядок формирования тарифов на тепловую энергию и централизованное водоснабжение. Это позволит в новом отопительном сезоне снизить стоимость части коммунальных услуг для населения, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Правительство Украины внесло изменения в порядок формирования тарифов на тепловую энергию и централизованное водоснабжение и водоотведение. Это обязывает предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий 10 июня.

Тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897,0 грн/тыс. м³ (в апреле 2020 года) до 4899,0 грн/тыс. м³ (в ноябре 2019-го), отметили в министерстве.

"Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020–2021 годов будет меняться согласно рынку, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80–85% в структуре тарифа. Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся", – прокомментировала решение заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Изменения порядка формирования тарифов позволят предприятиям ТЭК планировать расходы на приобретение природного газа на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

"У большинства предприятий ТЭК появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне", – отмечают в министерстве.

В апреле цена газа для населения составляла 2,9 грн за 1 м³.

В марте "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения до 3,4 грн за кубометр, что на 14% меньше по сравнению с февралем.