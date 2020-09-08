Кличко подписал распоряжение о выплате приемным семьям до 19 тыс. грн разовой помощи

Детские дома семейного типа, патронатные семьи и приемные семьи получат материальную помощь по случаю Дня знаний, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Распоряжение об этом 7 сентября подписал глава КГГА и мэр Киева Виталий Кличко.

Как сказано в распоряжении Кличко, выплаты происходят за счет средств городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" Фото: delo.ua

В Киеве 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и три патронатные семьи получат от власти дополнительную материальную помощь ко Дню знаний, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда. Распоряжение о выделении денег подписал 7 сентября глава КГГА, мэр Киева Виталий Кличко.

"Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. Сегодня в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи", – цитирует официальный портал Киева слова замглавы КГГА.

Согласно распоряжению Кличко, материальную помощь выплатят:

– в размере 7000 грн

патронатным воспитателям, которые воспитывают от одного до трех детей, оставленных без попечения родителей, детей-сирот и/или детей, лишенных родительской опеки;

приемным родителям, воспитывающим от одного до трех детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;



– в размере 14 000 грн

родителям-воспитателям, приемным родителям, воспитывающим от четырех до шести детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;



– в размере 19 000 грн

родителям-воспитателям, которые воспитывают семь и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.



Как сказано в распоряжении, выплаты происходят за счет средств городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на счета держателей электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".