Кличко подписал распоряжение о выплате приемным семьям до 19 тыс. грн разовой помощи

В Киеве 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и три патронатные семьи получат от власти дополнительную материальную помощь ко Дню знаний, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда. Распоряжение о выделении денег подписал 7 сентября глава КГГА, мэр Киева Виталий Кличко.
"Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. Сегодня в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи", – цитирует официальный портал Киева слова замглавы КГГА.
Согласно распоряжению Кличко, материальную помощь выплатят:
– в размере 7000 грн
– в размере 14 000 грн
– в размере 19 000 грн
Как сказано в распоряжении, выплаты происходят за счет средств городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на счета держателей электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".