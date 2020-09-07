Власти Киева и компания Bolt договорилась о прокате электросамокатов

В Киевской городской госадминистрации подчеркнули, что действующее законодательство не имеет эффективного регулирования по использованию и прокату электросамокатов.

В начале августа компания Bolt объявила о запуске в столице проката электросамокатов Фото: depositphotos.com

Киевские власти и компания Bolt обсудили внедрение сервиса по прокату электросамокатов в столице. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Киевской городской госадминистрации.

В КГГА подчеркнули, что действующее законодательство на сегодня эффективного регулирования по использованию и прокату электросамокатов не имеет. Вместе с тем в администрации признают популярность такого вида транспорта и готовы способствовать воплощению проектов компании Bolt.

Для этого власти разработают свод правил по безопасности и использованию самокатов, а их прокат в октябре – ноябре будет работать в тестовом режиме.

Кроме того, будет создана рабочая группа с привлечением представителей администрации города, полиции, народных депутатов и представителей бизнеса для обсуждения и выработки предложений по законодательному регулированию этого вида транспорта на уровне города и государства.

В начале августа компания Bolt объявила о запуске в столице проката электросамокатов. Однако мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram заявил, что пункты проката разместили незаконно, и призвал компанию убрать их.

В компании отметили, что в законе запрета на прокат электросамокатов нет, а значит, такой вид деятельности легален.

4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который урегулирует использование персонального легкого электротранспорта в Украине.