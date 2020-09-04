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ПОЛИТИКА

Рада сделала шаг к урегулированию использования электросамокатов и cигвеев в Украине

Верховная Рада намерена внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении" и прописать там правила использования персонального легкого электротранспорта.

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В Украине хотят запретить использовать электросамокаты на тротуарах
В Украине хотят запретить использовать электросамокаты на тротуарах 
Фото: depositphotos.com

На заседании 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулирует использование персонального легкого электротранспорта в Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовало 268 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении". Его авторами выступили шесть народных депутатов, которые представляют фракции "Голос" и "Слуга народа", и один внефракционный. 

Согласно тексту законопроекта, в Украине должна появиться новая категория участников дорожного движения – пользователи персонального легкого электротранспорта. К такому транспорту предлагают, в частности, отнести электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры. 

Один из авторов законопроекта, народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила во время обсуждения, что использование такого транспорта в Украине сейчас вообще на законодательном уровне не урегулировано. 

"У этих людей нет ни прав, ни обязанностей. Они не пешеходы, не транспорт и не велосипеды", – сказала Клименко. 

Проектом предусмотрено, что на электрических транспортных средствах в Украине можно будет ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине. Таким образом, использование такого транспорта на тротуарах хотят запретить. 

Перевозить на легком электротранспорте пассажиров будет запрещено (кроме случаев, если такая возможность предусмотрена конструктивным решением производителя).

Кроме того, пользователям легкого электротранспорта хотят запретить использовать во время движения средства связи, а также управлять таким транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

В пояснительной записке (.docx) к законопроекту авторы указали, что пользователи электотранспорта "довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения", именно поэтому в законодательстве нужно четко прописать  их права и обязанности. 

Теги: Верховная Рада, транспорт, народные депутаты, ПДД, электросамокат
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