Киев выделил для безопасной работы учебных заведений более 30 млн грн – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко 1 сентября побывал в школе №234 в Днепровском районе Киева и проверил, как начались занятия и соблюдаются в образовательных учреждениях противоэпидемические правила.

1 сентября за парты в Киеве сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе "Новой украинской школы" (НУШ), рассказал и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщает сайт КГГА.

Для создания образовательного пространства НУШ приобрели одноместные парты, современную мебель, компьютерную технику с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат. На это в бюджете столицы предусмотрели 276,7 млн грн. К новому учебному году отремонтирован каждый третий кабинет для первоклассников, а всего в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 млрд грн, отметил Мондриевский.

"Несмотря на карантин, мы традиционно готовились к началу нового учебного года и за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе мы отремонтировали фасад; провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждом девятом заведении общего среднего образования; в каждой восьмой школе заменили окна на энергосберегающие", – рассказал он.

Он добавил, что новый 2020–2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования, где учится более 310 тыс. человек, начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил. Почти на 28 млн грн уже закуплены дезинфицирующие и моющие средства, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и другие материалы.

Мэр Киева Виталий Кличко 1 сентября побывал в школе №234 в Днепровском районе Киева и проверил, как начались занятия и соблюдаются в образовательных учреждениях противоэпидемических правил. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу отметить: все школы обеспечены дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасной работы учебных заведений более 30 млн грн!" – заявил городской голова.

Кличко напомнил, что согласно правилам, вход в школу разрешен только в защитной маске, ученики могут их снимать только на уроках. Исключение – ученики 1–4 классов.