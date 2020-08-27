Минимум треть детей в мире не может перейти на дистанционное образование – ЮНИСЕФ

После того, как из-за пандемии коронавируса пришлось массово закрывать дошкольные учреждения и школы, как минимум треть детей во всем мире не смогли перейти на дистанционное обучение. Больше всего проблема коснулась детей, проживающих в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности.

Большой процент учащихся, которые не могут приступить к дистанционному обучению, проживает в странах Африки Фото: unicef.org

Не менее трети детей в мире (около 463 млн) – от воспитанников дошкольных учреждений до учащихся старших классов средней школы – на фоне массового перехода из-за COVID-19 на дистанционное образование не смогли сделать этого. Об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ "COVID-19: Могут ли дети продолжать обучение во время закрытия школ?".

Хуже всего дистанционное образование налажено в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности.

Учащиеся в сельских районах неизменно составляют подавляющее большинство тех, кого нельзя охватить дистанционным обучением, независимо от уровня экономического развития страны: трое из четырех детей, которых невозможно охватить таким видом обучения, живут в сельской местности. При этом в странах с более низким уровнем доходов этот процент еще выше, говорится в докладе.