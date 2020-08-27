ГОРДОН
 
 
МИР

Минимум треть детей в мире не может перейти на дистанционное образование – ЮНИСЕФ

После того, как из-за пандемии коронавируса пришлось массово закрывать дошкольные учреждения и школы, как минимум треть детей во всем мире не смогли перейти на дистанционное обучение. Больше всего проблема коснулась детей, проживающих в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большой процент учащихся, которые не могут приступить к дистанционному обучению, проживает в странах Африки
Большой процент учащихся, которые не могут приступить к дистанционному обучению, проживает в странах Африки
Фото: unicef.org

Не менее трети детей в мире (около 463 млн) – от воспитанников дошкольных учреждений до учащихся старших классов средней школы – на фоне массового перехода из-за COVID-19 на дистанционное образование не смогли сделать этого. Об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ "COVID-19: Могут ли дети продолжать обучение во время закрытия школ?".

Хуже всего дистанционное образование налажено в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности.

Учащиеся в сельских районах неизменно составляют подавляющее большинство тех, кого нельзя охватить дистанционным обучением, независимо от уровня экономического развития страны: трое из четырех детей, которых невозможно охватить таким видом обучения, живут в сельской местности. При этом в странах с более низким уровнем доходов этот процент еще выше, говорится в докладе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 176 836 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 824 664 человека, выздоровел 15 794 441.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 821 819. Из них умерло 179 708 человек, излечилось 2 084 465.

Теги: образование, Африка, ЮНИСЕФ, вирус, дети, школы, инфекция, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
"Это восторг!". Актриса студии "Квартал 95" оседлала жеребца
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
"Выращивая ангела". Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот. Фото
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
"Покачивая бедрами". Гайтана рассказала, как снять напряжение
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
39-летний Потап вспомнил молодость и показал, как выглядел в 16 лет
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"
Бабкин с женой заразились COVID-19
Бабкин с женой заразились COVID-19
Умер отец исполнителя роли Джеймса Бонда Крейга
Умер отец исполнителя роли Джеймса Бонда – Крейга
"С каждым новым сыном становлюсь лучше!". Джамала поделилась новым фотосетом
"С каждым новым сыном становлюсь лучше!". Джамала поделилась новым фотосетом
Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении
Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении
  "Лига справедливости". Вышел тизер фильма Снайдера с саундтреком Коэна. Видео
  "Лига справедливости". Вышел тизер фильма Снайдера с саундтреком Коэна. Видео
Кэти Перри родила дочь
Кэти Перри родила дочь
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
  Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS