Минимум треть детей в мире не может перейти на дистанционное образование – ЮНИСЕФ

Не менее трети детей в мире (около 463 млн) – от воспитанников дошкольных учреждений до учащихся старших классов средней школы – на фоне массового перехода из-за COVID-19 на дистанционное образование не смогли сделать этого. Об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ "COVID-19: Могут ли дети продолжать обучение во время закрытия школ?".
Хуже всего дистанционное образование налажено в странах Африки южнее Сахары, в беднейших домохозяйствах и сельской местности.
Учащиеся в сельских районах неизменно составляют подавляющее большинство тех, кого нельзя охватить дистанционным обучением, независимо от уровня экономического развития страны: трое из четырех детей, которых невозможно охватить таким видом обучения, живут в сельской местности. При этом в странах с более низким уровнем доходов этот процент еще выше, говорится в докладе.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 176 836 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Жертвами COVID-19 стали 824 664 человека, выздоровел 15 794 441.
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 821 819. Из них умерло 179 708 человек, излечилось 2 084 465.