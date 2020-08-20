В Киеве наблюдается загрязнение воздуха – КГГА

Воздух в Киеве загрязнен из-за высокой температуры воздуха, а также из-за пожаров в экосистемах, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

В КГГА сообщили о загрязнении воздуха в Киеве Фото: ua.depositphotos.com

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха продуктами горения. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные управления экологии и природных ресурсов.

С 19 августа в Киеве фиксировали повышение уровня диоксида серы, диоксида азота и формальдегида.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды со слабым ветром. Такие погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", – сказал и.о. начальника управления Александр Савченко.

Он отметил, что в столице наблюдается высокий уровень пожарной опасности, который связан с высокой температурой и сжиганием жителями сухой растительности. За сутки, по его словам, в экосистемах Киева зафиксировано пять очагов горения травы площадью 5,167 га. Все возгорания ликвидированы.

Согласно данным сервиса IQAir, который мониторит качество воздуха в столицах, Киев находится на 69-м месте по уровню загрязненности с индексом 34 при норме в 50, качество воздуха сервис оценивает как хорошее.