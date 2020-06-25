Украина присоединилась к Европейской системе онлайн-мониторинга качества воздуха

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На данный момент в системе отображаются данные по пяти городам Украины: Мариуполь, Бахмут, Курахово, Краматорск и Николаевка (все – Донецкая область).

"Украинская система мониторинга качества воздуха не обновлялась десятками лет и, к сожалению, не может предоставлять актуальную информацию о состоянии воздуха, как того требует украинское общество. Мы планировали на этот год закупку современного оборудования мониторинга в софинансировании с местными органами власти, но пока эти средства переданы в фонд коронавируса. В планах министерства в течение следующих лет установление сети пунктов мониторинга в соответствии с европейскими критериями", – заверил министр экологии Роман Абрамовский.