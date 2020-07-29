В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха

С 21-го по 27 июля в воздухе Киева зафиксировано превышение загрязнения воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В частности, в воздухе зафиксировали превышение:
Всего на 16 стационарных постах обсерватории с 21-го по 27 июля 2020 года было отобрано и проанализировано 1614 проб атмосферного воздуха.
В течение прошлой недели загрязнение воздуха города повышалось, но после дождей и снижения температуры воздуха загрязнение снизилось. В ближайшее время погодные условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, отметили в обсерватории.
По состоянию на 28 июля в рейтинге самых загрязненных городов мира по версии международной компании IQAir Киев находится на 33-м месте. Загрязнение воздуха в украинской столице достигло отметки в 55 при норме в 50.
16–17 апреля столица Украины возглавляла рейтинг самых загрязненных городов мира по версии IQAir, ее индекс качества воздуха AQI поднимался выше отметки 301, что является опасным уровнем. С середины 17 апреля, по данным Укргидрометцентра, уровень концентрации пыли в воздухе начал падать. 20 апреля, по данным IQAir, ситуация в Киеве значительно улучшилась, AQI снизился до 17.