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В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха

На Бессарабской площади, проспекте Победы и улице Каунасской в Киеве зафиксировали превышение концентрации пыли в период с 21-го по 27 июля.

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На проспекте Победы в Киеве зафиксировано превышение нормы оксида углерода в 1,2 раза
На проспекте Победы в Киеве зафиксировано превышение нормы оксида углерода в 1,2 раза
Фото: depositphotos.com

С 21-го по 27 июля в воздухе Киева зафиксировано превышение загрязнения воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В частности, в воздухе зафиксировали превышение:

  • взвешенных веществ (пыли) – в 1,1–1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Каунасской;
  • диоксида серы – в 1,5–1,6 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы, улицах Александра Довженко и инженера Бородина; в 1,1–1,4 раза – еще на пяти постах города;
  • оксида углерода – в 1,2 раза на проспекте Победы;
  • диоксида азота – в 5,4–7,6 раза на площади Победы, улицах Скляренко, Каунасской, проспекте Победы; в 4,0–4,9 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте, улице Инженера Бородина, бульваре Леси Украинки; в 2,5–3,5 раза – на всех постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;
  • формальдегида – в 2,4–3,0 раза на улице Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Победы и Оболонском, бульваре Гавела Вацлава; в 1,4–2,2 раза – на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37.

Всего на 16 стационарных постах обсерватории с 21-го по 27 июля 2020 года было отобрано и проанализировано 1614 проб атмосферного воздуха.

В течение прошлой недели загрязнение воздуха города повышалось, но после дождей и снижения температуры воздуха загрязнение снизилось. В ближайшее время погодные условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, отметили в обсерватории.

По состоянию на 28 июля в рейтинге самых загрязненных городов мира по версии международной компании IQAir Киев находится на 33-м месте. Загрязнение воздуха в украинской столице достигло отметки в 55 при норме в 50.

16–17 апреля столица Украины возглавляла рейтинг самых загрязненных городов мира по версии IQAir, ее индекс качества воздуха AQI поднимался выше отметки 301, что является опасным уровнем. С середины 17 апреля, по данным Укргидрометцентра, уровень концентрации пыли в воздухе начал падать. 20 апреля, по данным IQAir, ситуация в Киеве значительно улучшилась, AQI снизился до 17.

Теги: Киев, экология, воздух
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