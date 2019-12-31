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В столице Индии загрязнение воздуха превышает норму в 10 раз

Видимость в Нью-Дели составляет 200 метров. По данным метеорологов, появление смога связано со смешиванием сильного загрязнения воздуха с влагой и низкой температурой.

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Столица Индии покрылась смогом из-за холода и загрязнения воздуха
Столица Индии покрылась смогом из-за холода и загрязнения воздуха
Фото: ЕРА

В индийской столице Нью-Дели загрязнение воздуха превышает норму в 10 раз. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Aljazeera.

Видимость в городе составляет 200 метров. По данным метеорологов, появление смога связано со смешиванием сильного загрязнения воздуха с влагой и низкой температурой.

Кроме того, в Нью-Дели температура воздуха опустилась до +1 градуса по Цельсию. Это самый холодный декабрьский день с 1901 года. 

Такие погодные условия оказались неожиданностью для граждан. Уличные торговцы и бездомные  греются у костров на улице.  

Из-за плохих погодных условий в пригороде индийской столицы вследствие ДТП погибли шесть человек включая двух детей. 

Предварительные расследования полицейских свидетельствуют о том, что авария произошла из-за плохой видимости.

1 ноября в Индии объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения воздуха. Школьникам бесплатно раздали около 5 млн масок. 

3 ноября загрязнение воздуха достигло критического уровня. Из-за плохой видимости отменили более 30 авиарейсов. 

Теги: Индия, смог
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