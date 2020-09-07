Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение денег транспортникам

Чтобы обеспечить стабильную работу метрополитена и своевременную выплату зарплат, предприятию нужно увеличить финансирование на 162 миллиона гривен, а в "Киевпастрансе" задолженность по выплате зарплаты уже составила более 77 миллионов гривен, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Если на заседании на этой неделе мы не примем решение о финансовой поддержке предприятий-перевозчиков, будет опубликован весь список – кто и как из депутатов голосовал Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции 7 сентября пообещал, что опубликует список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение денег транспортникам, пишет официальный портал Киева.

На прошлом заседании Киевсовет в очередной раз не выделил дополнительное финансирование на выплату зарплат сотрудникам метрополитена и "Киевпастранса".

"Чтобы обеспечить стабильную работу метрополитена и своевременную выплату зарплат, объемы бюджетных ассигнований предприятию нужно увеличить на 162 миллиона гривен. А в "Киевпастрансе" задолженность по выплате зарплаты уже составила более 77 миллионов гривен", – рассказал Кличко.

Он напомнил, что профсоюзы уже не раз просили городских депутатов выделить деньги и потребовали сообщить, какие депутаты не голосуют за это решение.

"Потому что кого-то "случайно" не было в зале. Кто-то не "доехал", а кто проигнорировал голосования. Большинство же из нынешних депутатов снова идут на выборы. И снова будут рассказывать киевлянам, как защищают их интересы и развитие столицы. Поэтому, если на заседании на этой неделе мы не примем решение о финансовой поддержке предприятий-перевозчиков, будет опубликован весь список – кто и как из депутатов голосовал. И потом пусть объясняют людям свои политические мотивы", – подчеркнул мэр.

Транспортные предприятия понесли убытки из-за карантина, который в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

С 23 мая в Киеве возобновил работу наземный транспорт. 25 мая после двухмесячного перерыва возобновили работу метрополитены Украины.

После карантина Киевский метрополитен ввел новые правила: пассажиры обязательно должны быть в масках. Кроме того, отмечали в Киевской городской государственной администрации, пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию.

Сотрудники предприятий призывали депутатов выделить деньги, чтобы компенсировать потери, в июле и в начале сентября.